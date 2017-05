Benoît et Jesta (Koh-Lanta) rackettés en Malaisie, elle pousse un coup de gueule

Sur Instagram, la chérie de Benoît a partagé la photo d'une pancarte interdisant de s'embrasser, de boire, de manger et de fumer. "Je suis d'accord pour respecter les règles dans un pays étranger, c'est tout à fait normal (je m'en fous du bisou dans le taxi, c'est un pays musulman et je le sais, je n'ai aucun souci là-dessus bien au contraire, c'est juste une illustration de mes propos, aucun rapport avec la religion ou avec la photo), cependant je dis NON au racket et à la corruption", a lâché Jesta.

Et de poursuivre : "On est des touristes donc on se fait racketter et en plus on doit se taire ?? NON !" En bref, Jesta est "révoltée" et "super énervée" contre "ce pays" qu'est la Malaisie.

Depuis leurs mésaventures, Benoît et sa chérie ont quitté Kuala Lumpur et profitent du soleil de Bali, en Indonésie.