Benoît Hamon : Sa compagne Gabrielle, "femme de" méconnue chez LVMH

Elle ne voulait pas se retrouver propulsée sous le feu des projecteurs, mais impossible pour Gabrielle Guallar de passer au travers. Souvent évoquée lors de la campagne de son partenaire Benoît Hamon pour la primaire à gauche qu'il a largement remportée, la jeune femme d'origine catalane et danoise ne s'est jamais exprimée.

Et si l'ancien ministre de l'Éducation avait sous-entendu que la mère de ses deux filles pourrait passer de l'ombre à la lumière en cas de victoire dimanche dernier, il n'en a finalement rien été. Gabrielle Guallar est bel et bien décidée à se protéger et à ne pas interférer dans la vie professionnelle de son compagnon.

Salariée du groupe LVMH depuis 2004 – comme l'indique sa fiche LinkedIn –, Gabrielle Guallar n'a jamais livré aucun détail de sa vie privée au travail. L'Express révèle dans son numéro du 1er février que la responsable Affaires publiques du groupe de luxe de Bernard Arnault n'a presque jamais divulgué la nature de sa relation avec le conseiller régional d'Île-de-France de 49 ans. "La plupart des collaborateurs ne savaient pas qu'elle est la compagne de Benoît Hamon et la mère de ses deux filles", écrit l'hebdomadaire. Pacsés, Benoît Hamon et Gabrielle Guallar sont les parents de deux fillettes de 10 ans (Liv) et 6 ans (dont on ignore le prénom).

Lors d'une récente interview accordée à Madame Figaro, Benoît Hamon avait justifié la discrétion de sa compagne. "Elle n'a jamais voulu jouer un rôle public en politique et, à vrai dire, je ne lui ai jamais demandé de le faire, avait-il admis. Elle n'est jamais venue dans ma circonscription [il est député de la onzième circonscription des Yvelines depuis 2012, NDLR], elle n'est jamais venue dans mes meetings. Tout cela s'est fait très naturellement."