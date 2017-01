Benoît Hamon : Confidences sur sa compagne, que seuls ses "potes" connaissent

C'est aujourd'hui, dimanche 29 janvier, que sa vie politique peut vraiment basculer. Arrivé largement en tête du premier tour de la primaire à gauche dimanche 22 janvier – récoltant 36,35% des suffrages, contre 31,11% pour l'ancien Premier ministre Manuel Valls –, Benoît Hamon a célébré sa victoire sur la péniche Le Quai à Paris, sans que Gabrielle Guallar ne soit repérée par les caméras.

Rien de très surprenant lorsque l'on se souvient que l'ancien ministre de l'Éducation nationale – qui a battu un record de brièveté en ne restant que cent quarante-sept jours rue de Grenelle – avait refusé de participer à l'émission Une ambition intime de Karine Le Marchand en octobre dernier afin de protéger sa compagne et son couple.

Sauf que ce soir, en cas de victoire, Benoît Hamon envisage de faire passer de l'ombre à la lumière celle avec qui il est pacsé et a fondé une famille - deux fillettes de 10 et 6 ans, dont on ne connaît que le prénom de la première, Liv. C'est en tout cas ce que le candidat de 49 ans a laissé entendre cette semaine dans une interview accordée à Madame Figaro.

Une femme très discrète

Rappelant que sa compagne occupe le poste de "Responsable Affaires publiques – Secrétariat général LVMH" depuis juillet 2014, comme l'indique sa fiche LinkedIn, Benoît Hamon a évoqué une "communication très maîtrisée" au sein du groupe de luxe mais a surtout décrit Gabrielle comme "une femme très discrète". Si discrète que très peu de personnes la connaissent dans son entourage. "C'est vrai qu'à part mes potes, personne ne la connaît", a-t-il avoué.

Pourtant très unis, ils ont pris l'habitude de ne jamais mélanger leurs carrières. "Elle n'a jamais voulu jouer un rôle public en politique et, à vrai dire, je ne lui ai jamais demandé de le faire", a admis Benoît Hamon. Elle n'est jamais venue dans ma circonscription (il est député de la onzième circonscription des Yvelines depuis 2012, NDLR), elle n'est jamais venue dans mes meetings. Tout cela s'est fait très naturellement."

De l'ombre à la lumière ?

Un naturel qui sera probablement remis en question ce soir, en cas de victoire de Benoît Hamon. Restée jusqu'à présent dans l'ombre, Gabrielle Guallar goûtera peut-être un peu à la lumière, "après dimanche, si je sors gagnant", a lancé l'adversaire de Manuel Valls à Madame Figaro.

Alors qu'il ne s'exprime que rarement sur sa vie de famille, Benoît Hamon avait déjà fait une exception un peu plus tôt dans le mois, sur le plateau de Quotidien - l'émission présentée par Yann Barthès sur TMC. Interrogé sur sa non-participation à Une ambition intime, le conseiller régional d'Île-de-France avait confié, avec véhémence : "Je crois que c'est assez incroyable qu'en 2016, une femme puisse dire d'une autre qui a une carrière professionnelle qu'il faille qu'elle se cache derrière son compagnon. Moi, en l'occurrence, j'ai une grande admiration pour ma femme. Elle souhaite rester discrète sur sa vie. On a deux carrières différentes. Ce n'est pas parce que je fais de la politique que je dois l'imposer ni à ma femme ni à mes filles."

Olivia Maunoury