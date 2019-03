Benoît (Les 12 Coups) accusé d'être favorisé : Sa réponse à la "communauté maso"

Benoît peut se targuer d'être l'un des candidats phares des 12 Coups de midi (TF1). Le professeur d'histoire-géographie âgé de 39 ans en est à sa 70e participations et surtout 70e victoires qui lui ont permis de récolter 367 746 à ce jour. Si être ainsi placé sous le feu des projecteurs peut avoir de nombreux avantages, il a aussi ses inconvénients.

Certains téléspectateurs ne voient pas d'un bon oeil ses nombreuses victoires et l'accusent ainsi d'être favorisé par la production. Des critiques auxquelles Benoît a répondu lors d'une interview pour nos confrères de Télé Star : "Les fans des 12 Coups de midi forment une sorte de 'communauté masochiste' : ils n'aiment pas mais ils regardent. C'est une façon de se défouler. Un jour, une femme est venue me voir et m'a dit : 'Mon fils dit que l'émission est truquée.' C'était une affirmation sans aucun argument. Si j'alimentais ces critiques, je leur ferais plaisir."

Benoît poursuit donc sa route sans penser aux qu'en-dira-t-on. Et il espère bien surpasser les 100 participations de Véronique (alias Tata Véro) : "Je prends manche par manche, victoire par victoire... Mais c'est important de voir loin ! Je vise le podium mais aussi les cent participations de Véronique. Je suis en bas de la côte, il me suffit de grimper." De grimper pour réaliser son envie de prendre un peu de vacances dans un pays qui inspire la zénitude : "J'attends d'avoir vraiment une vue d'ensemble, que l'aventure se termine. Mais j'ai des envies d'ailleurs. J'aime beaucoup les thématiques du 'bout du monde', du zen, du calme, de la détente. Tahiti me donne particulièrement envie."