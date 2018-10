Benoît Poelvoorde chute en direct : "C'est bien fait pour ta gueule"

Décidément, inviter des membres du casting du film Le Grand Bain, c'est l'assurance de vivre un grand moment de télé. Après le clash humoristique entre le tandem Gilles Lellouche / Guillaume Canet et leur confrère Pierre Niney sur le plateau de Burger Quiz, c'est sur France 5 que l'on a retrouvé une partie de cette distribution irrésistible. Lundi 22 octobre 2018, à deux jours de la sortie du film, C à vous recevait le réalisateur Gilles Lellouche et deux de ses acteurs, Benoît Poelvoorde et Philippe Katerine.

Et, comme c'est souvent le cas, c'est le trublion belge qui a fait le show. Dès son entrée sur le plateau, le truculent comédien a déclenché fou rire sur fou rire. Au paroxysme de ce spectacle génial, une chute qui aurait pu être grave pour la star belge. Alors qu'il défiait son metteur en scène de faire une position dans le simple but de prouver qu'on voyait tout le temps la raie de ses fesses, Benoît Poelvoorde s'est totalement vautré. L'acteur est tombé de sa chaise, à la renverse. La raison : un des pieds de la chaise s'est cassé.

"C'est le pied, c'est pas moi ! On m'a agressé !", s'exclame le malheureux, arguant ensuite qu'il est "trop gros" pour la chaise devant un Gilles Lellouche hilare. "C'est bien fait pour ta gueule", se venge avec humour le réalisateur, amusé par la situation alors que Benoît Poelvoorde tentait d'intimider Anne-Elisabeth Lemoine. "J'espère que vous avez une bonne assurance. Heureusement que c'est pas tombé sur une personne en mauvaise santé [...] Heureusement ça tombe sur un acteur belge, donc on s'en fout", s'époumone-t-il sur un plateau totalement hilare.