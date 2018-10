Virginie Efira, divine avec Leila Bekhti face à un parterre de stars

Le Grand Rex avait des faux-airs de Palais des festivals à Cannes ce dimanche 14 octobre 2018. Le célèbre cinéma parisien accueillait la grande avant-première du film Le Grand Bain, cinq mois après sa présentation en grande pompe – mais hors compétition – à Cannes. Autour de Gilles Lellouche, tout l'équipe de son film mais également un parterre d'invités.

Visiblement ivre de bonheur de fêter la sortie de son film à Paris entouré des siens, Gilles Lellouche a pu compter sur son meilleur ami Guillaume Canet, qu'il dirige à l'écran, ainsi qu'Hugo Sélignac, Philippe Katerine, Balasingham Thamilchelvan, Jean-Hugues Anglade, Marina Foïs, Mathieu Amalric, Claire Nadeau, Benoît Poelvoorde, Félix Moati et le producteur Alain Attal. Leïla Bekhti et Virginie Efira, toutes deux élégantes et divines, ont largement fait crépiter les flashs.

Les deux actrices font partie du casting cinq étoiles du Grand Bain. L'histoire du film : C'est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s'entraînent sous l'autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c'est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

De nombreux invités ont pu découvrir cette comédie dramatique en avant-première. Philippe Lellouche est venu soutenir son petit frère par exemple, Vincent Cassel était de la partie, Serge Moati est venu voir son fils Félix, Niels Schneider sa partenaire de jeu dans Un amour impossible Virginie Efira. On a également croisé Caroline de Maigret, Éric Toledano, Virgile Bramly (le magnétique acteur et nouveau chéri d'Audrey Marnay), la pétillante Cyrielle Joelle, Etienne Chatilliez et sa famille, François Desagnat ou encore Titoff.

Le Grand Bain sortira dans nos salles le 24 octobre 2018.