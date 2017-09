Bernard Montiel est-il gay ? "Je dirais juste qu'avec moi, tout est possible..."

Exposé depuis plusieurs années à la télévision et dans les médias, Bernard Montiel est pourtant l'une des figures les plus discrètes du PAF. De sa vie privée, le public sait peu de choses. À tel point que l'animateur de 60 ans attire parfois les questions indiscrètes...

Interviewé cette semaine dans les colonnes du magazine Public, le chroniqueur de TPMP s'est volontiers confié sur sa vie intime. Concédant qu'il ne s'était jamais affiché en public avec quelqu'un, Bernard Montiel a répondu avec malice et décontraction à la rumeur qui le dit homosexuel. "Je dirais juste qu'avec moi, tout est possible... Il faut juste que je sois séduit. Quant à m'afficher, certains ne le souhaitaient pas, d'autres le souhaitaient trop. J'ai toujours eu peur de l'engagement. Bon, j'ai quand même eu des relations de six ans, huit ans... Mais je suis un vrai solitaire qui a besoin de passer des week-ends tout seul", a-t-il affirmé.

Je suis un bon parti !

Bien décidé à glisser d'autres confidences croustillantes, l'acolyte de Cyril Hanouna a ensuite assuré qu'il s'amusait comme un petit fou, même en période de célibat. "J'ai 60 ans, je me sens serein et, ne t'inquiète pas, je b**** encore ! En plus, je suis un bon parti !", dit-il avec humour.

En attendant de trouver le grand amour, ou tout simplement la prochaine conquête, Bernard Montiel a hâte de faire sa rentrée sur C8. Alors que Cyril Hanouna a promis une nouvelle formule plus "sérieuse" pour TPMP, son ami et collègue s'impatiente. "Même si l'émission va être moins potache et avoir plus de fond, elle restera divertissante. Cyril est malin, il va trouver le bon dosage et on va bien s'amuser. Et malgré ce que pensent certains, nous aurons encore une totale liberté de parole", a-t-il conclu.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Bernard Montiel dans le magazine Public en kiosques le 1er septembre 2017