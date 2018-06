Bernard Montiel profiteur avec Johnny ? Il répond aux accusations de Mamie Rock

Bernard Montiel cherche-t-il à éteindre le torchon qui brûle entre lui et Mamie Rock, la grand-mère de Laeticia Hallyday ? Début juin, Elyette Boudou faisait comprendre sur Facebook qu'elle n'avait pas du tout apprécié que Bernard Montiel s'en prenne à Laeticia lors du reportage sur l'héritage de Johnny de W9. La grand-mère de la veuve s'en était prise violemment au chroniqueur de TPMP.

Ce dernier avait assuré que Laeticia Hallyday avait préféré prévenir l'AFP, ainsi que Brigitte Macron, plutôt que de tenir au courant ses beaux-enfants Laura Smet et David Hallyday. "Bernard Montiel, vous avez été odieux sur W9. Avez-vous oublié quand on vous a reçu à Saint-Barth ? Si Johnny revenait il vous mettrait son point sur la gueule ! En tout cas moi je vous emmmerde, à bon entendeur, salut", avait écrit Mamie Rock.

En direct sur le plateau de Cyril Hanouna, Bernard Montiel s'était justifié : "Elle a du mal comprendre ce que j'ai dit dans le documentaire, car j'ai simplement évoqué le [...] coup de fil, c'est ça qui a dû la choquer". Pour autant, hors de question de faire marche-arrière. "Effectivement Laeticia a appelé d'abord l'AFP puis Madame Macron. Quand même, le minimum c'est d'appeler David et Laura les enfants. Et puis [...] déshériter les enfants, vous savez très bien qu'en France on n'aime pas ça. Je n'ai rien dit de plus, maintenant je maintiens tout ce que j'ai dit, j'ai de la tendresse pour cette femme : elle défend sa petite fille, elle a raison. Je n'attaque même pas Laeticia", s'était défendu l'ex-animateur de 61 ans.

Lors de son interview sur W9, Bernard Montiel ne connaissait sans doute pas la chronologie des faits. En effet Johnny Hallyday est décédé le 5 décembre à 22H10. Laeticia, totalement anéantie, était incapable d'appeler qui que ce soit, de parler... elle était tétanisée et mutique. C'est le professeur Toledano - qui a rédigé l'acte de décès - qui a appelé David Hallyday aux environs de 23H et lui a annoncé la mort de son père. Il lui a proposé d'appeler Laura, mais David a répondu qu'il préferait l'annoncer lui-même à sa soeur et qu'il se déplaçait à son domicile. L'AFP n'a été prévenue que vers 1H30 du matin par Sebastien Ferran et le communiqué rédigé par Laeticia n'est tombé qu'à 2H44. Laeticia Hallyday a effectivement appelé Brigitte Macron dans le même créneau horaire, il était essentiel que le président de la République soit prévenu avant l'annonce officielle de l'AFP, du décès du plus grand chanteur français.

Je n'ai jamais passé des vacances à l'oeil chez Johnny

Dans une plus récente interview accordée à Télé Star, Montiel est revenu sur ce clash. "Laeticia a été extraordinaire avec Johnny qui n'était pas facile. Mais je ne comprends pas qu'elle ne fasse pas un geste envers Laura et David, avec qui je suis très ami. Qu'ils n'aient pas pu avoir accès à sa chambre... Et contrairement à ce que Mamie Rock laisse entendre, je n'ai jamais passé des vacances à l'oeil chez Johnny. J'ai juste déjeuné chez lui à Saint-Barthélémy. Mais je ne lui en veux pas", a-t-il déclaré, affirmant qu'il ne "tient pas" à avoir d'explications avec Elyette Boudou.

Et vendredi 22 juin, c'était aux côtés de Laura Smet, la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday qui est actuellement en guerre contre le clan de Laeticia au sujet de l'héritage de son père, que Bernard Montiel s'affichait dans le cadre de l'ouverture de la 35e Fête foraine des Tuileries.