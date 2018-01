Beth Ditto a quitté son épouse et présente son amoureux Teddy, un homme trans

Depuis, c'est Teddy Kwo que l'on peut voir en photo avec Beth. L'artiste est visiblement très éprise du jeune homme qu'elle présente comme son petit ami, notamment sur cette photo postée le 29 décembre : "NOTRE AMOUR ANNONCÉ. C'est officiel, Teddy Kwo et Beth Ditto NOUVEAU COUPLE DE 2018... La vie vous surprendra toujours. SOYEZ OUVERTS." Lesbienne, et surtout militante depuis que la célébrité a frappé à sa porte (et celle de son ancien groupe Gossip), Beth Ditto ne s'attendait sans doute pas à tomber amoureuse d'un garçon. Sur son compte Instagram, Teddy se décrit comme un homme trans : il milite pour la visibilité trans et partage avec ses followers sa vie en tournée et en coulisses.

Un mois avant ce post Instagram qui confirme leur histoire d'amour, Beth et Teddy participaient à la soirée des Galeries Lafayette, le 8 novembre 2017, pour le lancement des festivités de Noël. Déjà à l'époque, ils se montraient très, très proches...

La tournée actuellement en pause, Teddy Kwo et Beth Ditto repartiront sur les routes en mars avec une série de concert aux États-Unis avant un retour en Europe cet été avec au programme quelques dates françaises notamment en juillet pour Les Eurockéennes de Belfort.