Beverly Hills : Mort de Jed Allan, star de soaps américains

Quelques jours à peine après la mort brutale de Luke Perry, la série Beverly Hills perd un autre membre de sa grande famille. Samedi 9 mars 2019, sur sa page Facebook, a été annoncé la mort de Jed Allan à l'âge de 84 ans. Si son nom vous est sans doute inconnue, Jed a incarné le père de Steve (Ian Ziering) de 1994 à 1999.

Hormis ce rôle de père un peu brut qui peine à tisser des liens avec son fils, Jed Allan a joué dans de nombreuses séries américaines. Dans Lassie, à la fin des années 1960, il décoche son premier rôle récurrent. De 1977 à 1985, il s'illustre dans le soap ultime Des jours et des vies.

Son plus grand rôle, c'est celui de C.C. Capwell dans Santa Barbara. Il tient le rôle central d'un riche homme d'affaires, très respectée dans la ville, dont la famille nourrit une grosse rancune contre les Lockridge. La série s'inspire de l'affrontement des Capulet et des Montaigu chez Shakespeare. Un principe que l'on retrouvait également dans Dallas et Dynastie. Jed Allan a tenu ce rôle pendant six ans durant lesquels il a tourné plus de 1000 épisodes. Jed Allan a tenu son dernier rôle en 2011/2012 pour la série The Bay.

C'est l'un de ses fils qui a annoncé son décès dans un message posté sur Facebook : "Je suis désolé de poster ce soir la nouvelle de la mort de mon père. Il nous a quittés en paix et entouré de sa famille qui l'a tant aimé. Merci à tous."