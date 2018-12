Beyoncé, Hillary Clinton... Invitées d'un mariage à 100 millions de dollars

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans. Leurs mariages les font rêver. Beyoncé, Hillary Clinton et Priyanka Chopra en ont pris plein les yeux à celui d'Isha Ambani et Anand Piramal, un couple d'enfants de milliardaires qui a dépensé une fortune pour célébrer son union...

100 millions de dollars (près de 90 millions d'euros) ! C'est ce qu'a coûté le mariage d'Isha Ambani et Anand Piramal, un des événements mondains les plus importants de l'année en Inde. Les époux multimillionaires ont lancé les festivités le week-end dernier à Udaipur, avec la participation de Beyoncé (rémunérée entre 3 et 4 millions de dollars pour son concert privé).

Isha Ambani et Anand Piramal se sont dit oui mercredi 12 décembre 2018 à Bombay. De nombreux invités de prestige ont assisté à la cérémonie, dont l'actrice Aishwarya Rai, son mari et leur fille de 7 ans, l'ex-première dame des États-Unis et candidate défaite à l'élection présidentielle américaine de 2016 Hillary Clinton, ou encore les jeunes mariés Priyanka Chopra et Nick Jonas.