Beyoncé : Sa fille Blue Ivy dévalise les boutiques à Paris même sous la pluie

Tandis que ses parents continuent de préparer leur nouvelle tournée dans le plus grand secret, Blue Ivy Carter profite de son séjour à Paris pour passer du bon temps avec sa grand-mère. Ainsi, Tina Knowles et sa petite-fille ont bravé les orages parisiens du 25 mai 2018 pour s'offrir une séance shopping sous escorte.

La fille aînée de Beyoncé et Jay-Z accompagne ses parents en France le temps que les deux artistes répètent leur nouveau spectacle. Et, pour peaufiner la mise en scène de cette tournée baptisée On The Run II, suite directe d'une première série de concerts donnée en 2014, le couple star loue la nouvelle U Arena de Nanterre depuis maintenant un mois.

J-4 avant le début de la tournée

Si ses parents ont réussi à échapper aux paparazzis lors de leurs déplacements quotidiens entre leur palace parisien et la salle de spectacle, leur fille de six ans ne s'est pas privée de sortie. Avant son détour par les incontournables Galeries Lafayette, Blue Ivy et sa grand-mère étaient à l'opéra Garnier pour voir un ballet le 23 mai. Difficile alors pour la grande soeur de Rumi et Sir, les jumeaux qui fêteront bientôt leur premier anniversaire, de la jouer incognito avec son tutu immaculé et sa garde rapprochée...

La petite famille passe ses derniers jours dans la capitale puisque le coup d'envoi de cette nouvelle tournée événement sera donné le 6 juin à Cardiff au pays de Galles. Beyoncé et Jay-Z seront de retour en France pour leurs concerts au Stade de France les 14 et 15 juillet prochains, avant de se produire à l'Allianz Riviera de Nice le 17 juillet.