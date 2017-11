Beyoncé et Jay-Z : Les premières photos (adorables) des jumeaux Rumi et Sir

C'est la première fois que les bébés de Beyoncé et Jay-Z sont photographiés dans un cadre privé. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont bien grandi ! Absolument craquant dans les bras de sa maman, Sir était apprêté d'un ensemble blanc, tandis que Rumi était vêtue de rose et coiffée d'un noeud papillon. S'ils se ressemblent évidemment beaucoup, ils sont aussi très différents, arborant des traits bien distincts. Rumi a d'ailleurs les cheveux beaucoup plus noirs et épais que son frère...

En juillet dernier, l'interprète de Lemonade avait dévoilé le tout premier cliché des nouveau-nés dans une mise en scène majestueuse et capturée en plan large. Depuis, Sir et Rumi avaient été largement préservés de l'attention médiatique.

En août, Jay-Z avait expliqué les prénoms de ses bébés lors d'une interview radio. "Rumi c'est notre poète préféré [c'était un poète musulman du 13e siècle, NDLR], alors on a donné ce prénom à notre fille. Pour Sir [qui signifie monsieur en anglais, NDLR], c'était plutôt du genre, allez vas-y traverse le pont. Il s'est traîné lui-même jusqu'à la sortie. Il a pointé le bout de son nez comme un monsieur", avait-il fièrement confié.

Beyoncé et Jay-Z sont actuellement en Floride pour la tournée du rappeur de 47 ans. Samedi, l'interprète de 4:44 était en concert à Orlando. Il sera à Miami ce dimanche 12 novembre avant de se rendre à Atlanta (14 novembre) et à Nashville (15 novembre). Aucun doute que son épouse et leurs trois enfants seront aussi de la partie.