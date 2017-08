Beyoncé : Son mari Jay-Z explique les prénoms de leurs jumeaux...

Beyoncé (35 ans) et son mari Jay-Z (47 ans) sont devenus parents pour la seconde fois en juin 2017, de jumeaux, un garçon et une fille. Les bébés se prénomment Rumi et Sir. Des choix surprenants qu'explique désormais le rappeur américain.

Invité par les animateurs radio Elliot Wilson et Brian Miler dans l'émission Rap Radar, le chanteur a levé le voile sur les prénoms de ses enfants. "Rumi c'est notre poète préféré [c'était un poète musulman du 13e siècle, NDLR], alors on a donné ce prénom à notre fille. Pour Sir [qui signifie monsieur en anglais, NDLR], c'était plutôt du genre, allez vas-y traverse le pont. Il s'est traîné lui-même jusqu'à la sortie. Il a pointé le bout de son nez comme un monsieur", a-t-il expliqué.

Jay-Z, qui a sorti le disque 4:44, a aussi expliqué la présence de sa fille Blue Ivy (5 ans) sur un morceau de son album. "Elle avait des écouteurs et elle a grimpé sur un tabouret dans le studio et elle a commencé à rapper. J'étais en mode : 'Oh merde.' J'ai son rap sur mon téléphone. Pas moins de 5 minutes ! 5 minutes d'elle rappant", a-t-il raconté. L'artiste, qui doit reprendre ses concerts en septembre sur le sol américain, profite actuellement de son temps libre auprès de sa femme. Le couple a été vu à plusieurs reprises en tête-à-tête.

Thomas Montet