Beyoncé : Sexy avec ses rondeurs post-grossesse pour une soirée avec Jay Z

La maternité lui va décidément comme un gant. Bombesque et sexy avec ses formes voluptueuses post-grossesse, Beyoncé a momentanément quitté le nid familial et ses trois enfants, Blue Ivy (5 ans) et les jumeaux Rumi et Sir (nés le 13 juin dernier), pour s'offrir une soirée en tête à tête avec Jay Z.

Jeudi 3 août, le super couple s'est ainsi rendu au restaurant japonais Sushi Park, dans le quartier de West Hollywood, pour un dîner en amoureux. Escortés d'un garde du corps, les jeunes parents ont profité de ce rencard nocturne pour passer des moments privilégiés et savourer un bon repas avant de rentrer dans leur location située à Malibu. En quittant les lieux, l'interprète de l'album 4:44 a été vu en train de passer un bras autour de la taille de sa femme, geste affectueux plutôt rare en public.

Restée très discrète depuis son accouchement, Beyoncé amorce donc sûrement mais doucement son grand retour sous la lumière des projecteurs. Pour l'heure concentrée sur sa vie de famille, elle était réapparue pour la première fois en public lors d'une soirée Roc Nation organisée pour le rappeur Vic Mensa, le 14 juillet dernier aux Mack Sennett Studios de Los Angeles. "Beyoncé est heureuse d'être juste maman pour le moment. Elle ne prévoit pas de travailler. Elle paraît détendue et très heureuse. Tout se passe bien entre elle et Jay, c'est amusant pour eux d'élever leur famille ensemble", a confié un indiscret auprès du magazine People.