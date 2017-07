Jay Z reconnaît avoir été infidèle à Beyoncé : "Voilà la vérité..."

Beyoncé Knowles et Jay Z sont les rois du marketing. Un an après que la Queen Bey a fait un carton plein avec son album surprise intitulé Lemonade, qui faisait la part belle aux infidélités supposées de son mari, ce dernier lui a répondu avec son nouvel opus 4:44.

Pour assurer la promotion de ce disque, le rappeur et producteur de 47 ans surfe largement sur leurs histoires de couple. Il vient de publier un nouveau mini-documentaire dans lequel il se confie largement sur les rumeurs autour de son adultère.

Intitulée Footnotes for 4:44, la vidéo en question met en scène plusieurs célébrités se confiant autour de leur relation avec les femmes, notamment l'humoriste Chris Rock, l'acteur Will Smith, le rappeur Kendrick Lamar ou encore le beau Jesse Williams, sans oublier Jay Z lui-même !

"Voilà la vérité. J'ai découvert cet endroit et nous avons bâti cette belle et grande maison sur une relation de couple qui n'était pas construite à cent pour cent sur la vérité. C'est là que tout a commencé à se fissurer. Certaines choses se sont produites aux yeux du grand public. A force, on en est arrivé à un point où il nous a fallu tout démolir pour reconstruire", a-t-il confié sur son union avec la mère de Blue Ivy (5 ans) et des jumeaux Sir et Rumi (1 mois).

L'interprète de Song Cry a reconnu que c'était l'épreuve la plus difficile qu'il a eu à surmonter dans sa vie, bien plus encore que son enfance à Brooklyn au cours de laquelle il a tout de même tiré sur son frère et manqué de partir en prison.

"C'est la chose la plus dur que j'ai jamais eu à faire. Que m'arrive-t-il ? Est-ce que je viens tout juste de t'implorer de ne pas partir ? Tout ça, c'est nouveau pour moi", a-t-il ajouté en référence à un séjour en vacances qu'il a passé avec Beyoncé et au cours duquel il l'a suppliée de ne pas le quitter. Si l'on ignore toujours qui est la fameuse Becky With The Good Hair, son existence, elle, ne fait plus aucun doute.

Coline Chavaroche