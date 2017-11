Bienvenue chez nous, un couple menacé de mort : "On nous appelle à 1h du matin"

Toutes les semaines, TF1 diffuse Bienvenue chez nous. Le concept ? Des propriétaires de chambres d'hôtes tentent d'être élus meilleurs hôtes et ainsi de remporter 3 000 euros. Chaque jour, les participants logent chez un adversaire et donnent leur avis. Patrick et Céleste, propriétaires de La Gerbaudière (Manche) n'ont pas mâché leurs mots. De quoi agacer les téléspectateurs...

Auprès de nos confrères de Télé Star, le couple révèle avoir été la cible de critiques virulentes. "Nous sommes insultés, menacés. On a reçu des menaces de mort par téléphone, on nous appelle à 1h du matin", déplore Céleste. Et s'ils sont harcelés de cette manière, c'est à cause du montage de Bienvenue chez nous, qu'ils n'hésitent pas à dénoncer.

Si c'était à refaire, je ne le referais pas

"Toutes nos critiques positives ont été coupées à l'écran, lance la propriétaire. Quand la production est venue, on ne voulait pas participer à Bienvenue chez nous, nous avons été harcelés. C'est du harcèlement et vous finissez par céder." Le duo assure également avoir été orienté dans le but de pointer les points faibles des maisons d'hôtes de leurs adversaires.

Depuis la diffusion de ces numéros de Bienvenue chez nous, Patrick et Céleste vivent un enfer. En plus de menaces de mort, ils doivent faire face à une baisse de leur chiffre d'affaire. "J'avais de très bons commentaires sur TripAdvisor et depuis le début de la diffusion de l'émission, de mauvais commentaires ont été écrits de la part de personnes qui ne sont jamais venues chez nous", s'agace Céleste. Toutefois, le duo peut compter sur le soutien de clients fidèles, qui postent des commentaires positifs.

S'ils pensaient offrir une belle publicité à La Gerbaudière en participant au programme de TF1, c'est raté. "Je regrette, lance Céleste. Si c'était à refaire, je ne le referais pas."