Bijou Phillips : Hospitalisée d'urgence, l'actrice a besoin d'une greffe

Inquiétude pour Bijou Phillips... L'actrice américaine de 36 ans, qu'on a pu voir dans Presque célèbre, Bully ou encore Hostel, chapitre II, a dû être admise en urgence mercredi soir (15 février 2017) dans un hôpital de Santa Barbara, en Californie. Et les quelques informations dont dispose pour l'heure le site TMZ.com ne sont pas des plus rassurantes...

Hospitalisée avec de la fièvre alors qu'elle suivait déjà un traitement pour une maladie, la fille du musicien John Phillips de The Mamas & the Papas est atteinte d'une infection du sang et "a désespérément besoin d'une greffe de rein", écrivent nos confrères, qui précisent toutefois qu'elle se trouve actuellement dans un état stable.

Son mari l'acteur Danny Masterson (That '70s Show), qu'elle a épousé en 2011 en Irlande après sept ans de relation et avec qui elle a eu en 2014 une petite fille qui vient de fêter ses 3 ans, Fianna, est à son chevet.