Bill Paxton : Les causes de sa mort révélées

Le 25 février, à quelques heures de la cérémonie des Oscars, Hollywood apprenait la mort brutale de Bill Paxton. L'acteur fétiche de James Cameron, que l'on avait vu dans Titanic, Aliens, le Retour ou encore dans Terminator, nous quittait à l'âge de 61 ans. "C'est le coeur lourd que nous partageons la nouvelle du décès de Bill Paxton à la suite à de complications survenues après une opération chirurgicale", avait expliqué sa famille dans un communiqué.

Plus d'une semaine après cette disparition, les causes ont été révélées par TMZ. Le site américain cite le certificat de décès qu'il s'est procuré et qui donne des précisions sur l'opération qui a indirectement causé la mort de l'acteur américain. Ce dernier était entré au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles le 14 février pour subir une opération après avoir fait un anévrisme aortique. Des complications sont survenues et le comédien est mort d'une crise cardiaque, onze jours plus tard.

Le document précise également que Bill Paxton a été incinéré et que ses cendres ont été enterrées au Forest Lawn-Hollywood Hills, un cimetière où reposent de nombreuses stars américaines.