Bill Paxton : Mort de l'acteur de Titanic et Twister à 61 ans

L'acteur américain Bill Paxton est mort, a-t-on appris via un communiqué transmis par sa famille à la presse américaine. Le comédien, marié depuis 30 ans à Louise Newbury avec qui il avait deux enfants, est décédé le 25 février des suites de complications après une opération chirurgicale. Il avait 61 ans.

"C'est avec les coeurs lourds que nous partageons la nouvelle du décès de Bill Paxton suite à des complications survenues après une opération", écrit la famille du comédien, qualifié de "père et mari aimant" qui a eu "une illustre carrière chevauchant quatre décennies en tant qu'acteur et réalisateur apprécié et prolifique". "La passion de Bill pour les arts était connue de tous ceux qui le connaissaient, sa chaleur et son infatigable énergie étaient indéniables", peut-on lire dans ce communiqué.

Et effectivement, la carrière de Bill Paxton fut belle. Si l'acteur était discret ces dernières années, on a pu le voir ou l'apercevoir dans des films cultes tels que Titanic (où il incarne ce fameux explorateur de fonds sous-marins passionné par le paquebot et bien décidé à découvrir le Coeur de l'océan), Aliens le retour, Terminator, True Lies, Apollo 13 et bien le film-catastrophe par excellence, Twister.

Plus récemment, on avait pu le voir dans la série Big Love pendant quatre ans mais aussi dans Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Au cinéma, il avait joué dans Edge of Tomorrow, Nightcall ou encore 2 Guns. Il devait apparaître aux côtés d'Emma Watson et Tom Hanks dans The Circle, ainsi que Means Dreams avec la jeune Sophie Nélisse. Il avait aussi tourné l'adaptation en série du film Training Day qui vient de commencer sa diffusion sur la chaîne américaine CBS.