Billie Eilish, atteinte du syndrome de la Tourette : Comment elle cache ses tics

En novembre 2018, Billie Eilish révélait être atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette, maladie neuropsychiatrique qui se caractère par des tics moteurs, parfois vocaux. L'interprète de My boy avait confirmé être atteinte du syndrome après que des compilations de ses tics physiques avaient été publiées sur internet. "Je n'en ai jamais parlé avant parce que je ne voulais pas que les gens pensent à la Tourette à chaque fois qu'ils me voient. Mes tics sont uniquement physiques et discrets", avait-elle déclaré sur Instagram.

L'artiste de 17 ans, qui vient de sortir son deuxième album, When we all fall asleep, where do we go?, était de passage dans le célèbre Ellen Show, lundi 1er avril, où elle a parlé de sa maladie. "Je ne l'avait jamais évoquée parce que je ne voulais pas que le syndrome me définisse", a-t-elle confié, tout en indiquant qu'elle avait "des techniques" pour faire "disparaitre" ses tics. Lors d'interviews enregistrées, elle les laissent s'échapper pendant que le journaliste pose les questions. Seulement, un jour, le média a décidé de garder ces images et d'en faire une compilation.

"J'ai aussi appris que beaucoup de mes fans étaient atteints du syndrome de la Tourette, ce qui m'a fait me sentir plus confiante avec mon public et avec ma maladie. J'ai senti qu'il y avait une connexion avec mes fans quand certains m'ont dit 'moi aussi j'ai toujours vécu avec ça'", poursuit Billie Eilish, qui croit que son exemple de réussite est une manière de briser les tabous sur le syndrome de la Tourette.