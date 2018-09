Blake Lively : Sublime, elle lance la Fashion Week de Paris !

Après s'être répandue sur New York, Londres et Milan, la fièvre de la mode fait trembler Paris ! Blake Lively en est l'une des premières victimes. L'actrice l'a contractée ce lundi 24 septembre 2018, jour du coup d'envoi d'une nouvelle Fashion Week...

C'est à l'hippodrome de Longchamp, dans le 16e arrondissement, que Christian Dior et sa directrice artistique Maria Grazia Chiuri ont présenté leur collection prêt-à-porter printemps-été 2019. Blake Lively l'a découverte, confortablement installée au premier rang au côté du président de la marque, Pietro Beccari, accompagné de son épouse Elisabetta. Toute de Dior vêtue et chaussée en Christian Louboutin, l'actrice de 31 ans et héroïne du film L'ombre d'Emily (en salles en France ce mercredi 26 septembre) a également croisé la redoutable mais souriante Anna Wintour !

Comme Blake Lively, les actrices Shailene Woodley, Olga Kurylenko et Melissa Benoist, venue avec son compagnon Christopher Charles Wood, les top models Eva Herzigova et Erin O'Connor, Dree Hemingway et Olivia Palermo ont sorti le grand jeu pour le défilé Dior.

Ces invités de marque ont observé avec attention les passages de mannequins, rythmés par un spectacle de danse en simultané.