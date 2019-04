Blanche Gardin, nommée aux Arts et aux Lettres : Son non cinglant !

Blanche Gardin cartonne avec son second one-woman show Bonne nuit Blanche. Elle joue à guichets fermés depuis des mois et a reçu un Molière en 2018. L'humoriste de 42 ans révèle sur son compte Facebook avoir reçu un mail, dont elle publie la copie, du ministère de la Culture lui demandant si elle serait "susceptible d'accepter une nomination dans l'ordre des Arts et des Lettres". Engagée auprès des mal-logés et des sans-abri, l'humoriste refuse cette médaille.

Dans une longue lettre argumentée publiée sur Facebook, Blanche Gardin commence par rappeler la promesse du président Emmanuel Macron en 2017 de lutter avec force pour sortir les gens de la rue. Deux ans après, l'humoriste accuse le gouvernement d'avoir pris des mesures, comme la baisse des APL ou la suppression de l'ISF, qui n'ont fait qu'aggraver la situation. "Je suis flattée. Merci. Mais je ne pourrai accepter une récompense que sous un gouvernement qui tient ses promesses et qui met tout en oeuvre pour sortir les personnes sans domicile de la rue", écrit Blanche Gardin.

L'humoriste rappelle son propre engagement. Elle vient de donner une représentation de son spectacle au zénith de Paris, le 31 mars, dont les bénéfices ont été reversés à la fondation Abbé Pierre et à l'association Les enfants du Canal. Blanche Gardin termine ainsi sa lettre au président : "Vous comprendrez qu'il y aurait quelque chose d'illogique d'accepter votre proposition. Merci quand même." Ce type de refus est assez rare... Léo Ferré avait, par exemple, refusé d'être fait commandeur des Arts et des Lettres.

Blanche Gardin donnera les dernières représentations parisiennes de son spectacle à La Cigale du 22 mai au 1er juin 2019... et c'est déjà complet.