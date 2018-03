Blanche Gardin, grinçante aux César : Une jeune actrice consternée...

Après avoir frappé et créé le buzz aux Molières, Blanche Gardin a récidivé aux César du Cinéma 2018. L'humoriste et comédienne a signé l'un des moments les plus truculents (et dérangeants) de la 43e cérémonie des César, avant de remettre le César du meilleur espoir féminin à Camélia Jordana.

"C'est bien sûr une année très triste pour le cinéma... C'est pour ça que j'ai décidé de venir en noir", lâche-t-elle cinglante, alors qu'elle arborait une robe florale rouge et bleue, ainsi que le ruban blanc #MaintenantOnAgit mais aussi un large pin's à l'effigie de Louis C.K (pour rappel, le roi du stand-up américain avait reconnu avoir eu des comportements sexuels répréhensibles après avoir été accusé par plusieurs femmes).

"Et en même temps il faut se réjouir parce que dorénavant, je crois que c'est clair pour tout le monde, les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices", poursuit-elle, avant de lâcher une petite bombe : "Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'il va falloir clarifier je pense assez vite : est-ce que nous, on a encore le droit de coucher pour avoir les rôles ? Parce que si on n'a plus le droit, il faudra... apprendre des textes... faudra passer des castings, et on n'a pas le temps, franchement."

Si son humour noir a fait rire aux éclats une bonne partie de l'assistance, cela n'a pas été le cas de Garance Marillier, l'héroïne et révélation du film Grave. L'actrice, qui était d'ailleurs nommée pour ce César du meilleur espoir féminin, a été filmée juste après la blague osée de Blanche Gardin, et sa réaction est sans équivoque (et tout en contraste avec le plan suivant sur Dany Boon hilare). En plus de lever les yeux au ciels, la jeune comédienne pouvait avoir la mine des mauvais jours, puisqu'en prime, elle a été battue par Camélia Jordana et est repartie bredouille...