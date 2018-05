Blanche Gardin, Raphaël Personnaz, Marina Hands... Le palmarès des Molières 2018

Lundi 28 mai se déroulait à la salle Pleyel la 30e cérémonie des Molières qui récompensait les artistes de théâtre et de scène. Cette édition a été notamment marquée par le prix de la meilleure metteur en scène décerné à la légendaire – mais hélas absente – Ariane Mnouchkine, fondatrice du théâtre du Soleil, récompensée pour Une chambre en Inde. L'autre grand vainqueur de cette soirée est Adieu Monsieur Haffman, pièce émouvante signée Jean-Pierre Daguerre sur un juif caché dans une cave dans la France de Vichy. Une oeuvre qui a permis à Julie Cavanna et à Franck Desmedt de glaner des prix, le Molière de la révélation féminine pour Madame et celui du meilleur comédien dans un second rôle pour Monsieur.

La cérémonie a également été marquée par Blanche Gardin (seule femme nommée dans la catégorie humour), qui est devenue la première femme à recevoir ce prix, mais également la première personnalité à se remettre elle-même un Molière, au terme d'un véritable show génialissime.