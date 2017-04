Box-office : Fast & Furious 8, plus gros démarrage de l'histoire !

Après s'être offert 1,51 milliard de dollars avec Furious 7, la saga d'Universal a brisé un très gros record pour la sortie de Fast & Furious 8. En effet, le blockbuster a réalisé le meilleur démarrage de l'histoire du septième art avec 532 millions de dollars engrangés à l'international lors de ce long week-end de Pâques. C'est mieux que Star Wars – Episode VII, qui avait explosé le record en décembre 2015 avec 529 millions de billets verts amassés.

Aux États-Unis pourtant, The Fate & The Furious est loin d'avoir réalisé le démarrage le plus canon. Un solide 98,7 millions de dollars offrant à Universal le 44e score, loin du Furious 7 et sa 16e position, ou encore de Star Wars qui culmine largement en tête avec 247,9 millions de dollars. Mais c'est loin de ses terres que la franchise a réalisé des scores ahurissants. En Chine, Vin Diesel et ses potes ont engrangé 192,1 millions de dollars, meilleur démarrage de l'histoire sur ce marché et une première pour un film américain.

Dans le reste du monde, Fast & Furious 8 a déboulé à la première place dans 63 pays. Dans 32 d'entre eux, il a réalisé un meilleur score que le précédent opus. "Cette franchise ne montre aucun signe d'usure", s'est félicité Duncan Clark, le responsable de la distribution internationale d'Universal Pictures. En tout, la saga a rapporté quelques 3,9 milliards de dollars à son studio.