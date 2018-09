Brigitte Bardot, "émue", fête ses 84 ans avec un tendre baiser de son époux

Sur Twitter, Brigitte Bardot s'est émue des nombreux messages reçus pour son anniversaire, remerciant tous ceux et celles qui ont adressé des fleurs et des dons pour sa fondation. "Merci merci pour ces multiples et émouvants témoignages d'amour, de tendresse et de soutien, de tous ces cadeaux, ces fleurs et cette générosité pour ma Fondation qui font de cette journée grâce à vous tous un moment du meilleur et d'oubli du pire", a-t-elle écrit.

Toujours selon Var-Matin, B.B. a également reçu un appel de Jean-Paul Belmondo et un mot de son amie Mylène Demongeot. "Joyeux... heureux... anniversaire ma très belle STAR pour toujours ... Que les Dieux te protègent et que tu puisses continuer très longtemps à sauver ceux que nous aimons tant et qui ont tant besoin de toi et de nous ! Mille baisers", lui a écrit cette dernière.