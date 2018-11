Brigitte et Emmanuel Macron : Accueil royal et avec les honneurs à Bruxelles

C'est avec style que Brigitte et Emmanuel Macron sont arrivés en Belgique, lundi 19 novembre 2018, pour entamer une visite d'État exceptionnelle de deux jours. Un déplacement qui permet d'approfondir et d'entretenir les bonnes relations franco-belges.

Selon l'AFP, c'est peu avant 12h que le couple présidentiel a été accueilli avec les honneurs militaires devant le Palais Royal à Bruxelles par le roi Philippe et la reine Mathilde. Vêtue d'une robe et d'un manteau anthracite, la première dame de France était très élégante face à la souveraine belge, flamboyante dans une tenue rouge. Après s'être salués, les deux couples sont apparus complices pour prendre la pose devant les photographes.

Quelques instants plus tard, Brigitte et Emmanuel Macron étaient attendus pour un déjeuner avec le Premier ministre Charles Michel et sa compagne Amélie Derbaudrenghien. Avant un banquet d'État qui se tiendra lundi soir, ils feront une visite au musée des Beaux-Arts de Gand avec le roi Philippe et la reine Mathilde pour admirer la rénovation d'un chef-d'oeuvre mondialement connu, L'Agneau mystique, peint au début du XVe siècle par les frères Van Eyck.

Le président français doit par ailleurs aborder lors de sa visite les dossiers frontaliers, politiques et économiques avec Charles Michel, libéral francophone qui dirige depuis 2014 un gouvernement de coalition de centre droit. Le déplacement sera aussi l'occasion de lui montrer mardi un autre visage de Molenbeek, commune de l'agglomération bruxelloise tristement célèbre pour avoir été le fief de jihadistes après les attentats parisiens de novembre 2015, car plusieurs de leurs auteurs en étaient originaires.

Emmanuel Macron et le roi Philippe seront accueillis à l'espace de coworking LaVallée, qui héberge environ 150 jeunes artistes et entrepreneurs des métiers de la culture. Le chef d'État français terminera son déplacement par une rencontre avec un échantillon des quelque 250 000 Français installés en Belgique.