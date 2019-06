Brigitte Macron au Japon : audacieuse en orange pour l'ouverture du G20

Le voyage d'Emmanuel et Brigitte Macron au Japon se poursuit. Ce 28 juin 2019 marque le premier des deux jours dédiés au sommet du G20 d'Osaka. Déjà présent dans le pays depuis le milieu de semaine, le couple présidentiel a retrouvé les chefs de délégation et leurs conjoints ce vendredi pour un dîner officiel. Donald Trump, Angela Merkel, Justin Trudeau, Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Tusk, président du conseil européen, étaient notamment présents.

Après une série de tenues sobres à base de bleu marine et de beige, place à la couleur pour la première dame. Main dans la main avec son mari lors de son arrivée pour la traditionnelle photo de famille, Brigitte Macron est apparue radieuse dans une robe satinée orangée, accessoirisée d'une pochette et d'escarpins noirs.

Pour le président de la République, l'objectif de ce nouveau sommet est clair : "À l'ouverture du G20 d'Osaka, je retrouve nos partenaires européens et le Canada pour une réunion de coordination. Objectif : porter ensemble nos ambitions : pour le climat, pour des politiques commerciales équitables, pour lutter contre les inégalités", a-t-il annoncé sur Twitter.