Brigitte Macron : Élégante auprès d'Emmanuel au Japon, en robes et pantalon

Le lendemain, jeudi 27 juin, Brigitte et Emmanuel Macron ont été reçus par l'empereur du Japon Naruhito, l'impératrice du Japon Masako au palais impérial de Tokyo pour un déjeuner. A cette occasion, l'ancien professeur de lettres et de théâtre a opté pour une tenue bleu marine composée d'une robe manches courtes, longueur mi-genoux, comportant une longue fermeture éclair dans le dos, robe associée à une paire d'escarpins très chic de la même couleur. "C'est le moment le plus protocolaire de cette visite au Japon. Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont reçus par l'empereur du Japon. Ce n'est que la deuxième fois que Naruhito reçoit un chef d'État étranger depuis qu'il a commencé son règne le 1er mai. Le précédent était Donald Trump. Tout dans cet entretien suivi d'un déjeuner est extrêmement codifié, à la seconde, au millimètre près. Mais en revanche, pas question de parler politique, la constitution japonaise l'interdit", a commenté Jeff Wittenberg, spécialiste politique de France 2. Le chef d'Etat français et l'empereur du Japon retrouveront Donald Trump le 28 à Osaka.

Le couple présidentiel a ensuite pris le chemin la gare de Tokyo pour prendre le Shinkansen, le train à grande vitesse japonais, à destination de Kyoto. Brigitte Macron a changé de tenue pour l'occasion, portant cette fois-ci un ensemble clair composée d'un pantalon et d'une veste crème à rayures et d'un chemisier blanc.