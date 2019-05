Abdication de l'Empereur Akihito : Son fils Naruhito a pris ses fonctions

Trois ans après avoir annoncé son intention d'abdiquer, en raison de son âge avancé et de sa santé fragile, l'empereur Akihito (85 ans) accomplissait mardi 30 avril 2019 la principale cérémonie par laquelle il transmettait le trône du Chrysanthème à son fils aîné Naruhito, première abdication au Japon depuis plus de deux siècles.

L'empereur Akihito, qui avait été contraint d'attendre que le gouvernement japonais propose et valide un projet de loi spécial l'autorisant à abdiquer car ce n'était pas prévu dans la Constitution du pays, a donc laissé sa place à 23h59m00, marquant ainsi la fin de l'ère Heisei et le début de l'ère Reiwa, la deux cent quarante-huitième de l'histoire du pays - soit l'ère de la belle harmonie. À cette occasion, Akihito a ainsi pris le titre d'empereur émérite. Le dernier empereur du Japon ayant renoncé au trône du chrysanthème était Kōkaku en 1817, qui abdiqua en faveur de son fils Ninkō.

Le nouvel empereur, Naruhito, est âgé de 59 ans et est le fils aîné de Akihito et de sa femme la désormais ex-impératrice Michiko. Il est marié à l'impératrice Masako avec laquelle il a eu une fille unique, la princesse Aiko de Toshi (17 ans). Il a officiellement accompli mercredi 1er mai 2019 ses premières obligations en tant que 126e empereur du Japon. Au cours d'un cérémonial très codifié de six minutes, au côté de son frère cadet devenu prince héritier, le nouveau souverain, vêtu d'un costume queue de pie et portant des attributs impériaux, a acté son accession au trône du Chrysanthème. Le nouvel empereur Naruhito du Japon s'est engagé à être toujours "au côté du peuple", dans son bref discours inaugural. "Je m'engage à agir conformément à la Constitution et à remplir mes obligations de symbole de l'Etat et de l'unité du peuple, en ayant toujours le peuple à l'esprit et en me tenant toujours à son côté", a-t-il déclaré.

Thomas Montet