Famille impériale du Japon : L'avant-dernière d'Akihito, la dernière de Mako...

Le rendez-vous habituel de l'empereur Akihito et de la famille impériale avec le peuple japonais, les 1er et 2 janvier 2018, avait à n'en pas douter une saveur toute particulière cette année : c'étaient en effet les avant-derniers voeux de l'empereur dans sa fonction...

Vendredi 1er décembre 2017, à l'issue d'une réunion exceptionnelle du Conseil de la maison impériale, le Premier ministre Shinzo Abe – qui fait partie de cette commission – annonçait officiellement la programmation de l'abdication d'Akihito du Japon le 30 avril 2019, au profit de son fils le prince héritier Nahurito, qui lui succédera sur le trône du Chrysanthème le lendemain, le 1er mai 2019. Être autorisé à abdiquer de son vivant, ce qu'il sera le premier empereur du Japon à faire en deux cents ans, Akihito l'avait appelé de ses voeux en août 2016 dans une allocution extrêmement touchante à ses compatriotes, évoquant dans ce message vidéo son déclin physique avec une frappante sincérité. Depuis, les instances nationales s'étaient saisies de la question, jusqu'au dénouement positif du 1er décembre.

Un mois plus tard, le 1er janvier 2018, c'est dans ce contexte particulier que l'empereur Akihito délivrait ses voeux pour la nouvelle année, lors d'une cérémonie organisée au palais impérial à Tokyo, tandis que de nouvelles photos officielles de la famille impériale, dans la plus pure tradition, étaient diffusées. Entouré de sa famille, il a également reçu ceux du Premier ministre, des présidents des deux chambres de l'Assemblée nationale et des ambassadeurs étrangers.

Le lendemain, mardi 2 janvier 2018, le couple impérial et son entourage faisaient comme de coutume une apparition au balcon du palais devant quelque 125 000 Japonais en liesse auxquels Akihito adressait alors ses plus chaleureuses pensées, leur souhaitant que cette année "s'avère être une année douce et spirituellement enrichissante pour autant de gens que possible". À ses côtés se trouvaient sa femme l'impératrice Michiko, le prince héritier Naruhito avec son épouse la princesse Masako, le prince Fumihito d'Akishino et sa femme la princesse Kiko avec leur fille aînée la princesse Mako, le prince Hitachi (Masahito, frère de l'empereur), la princesse Mikasa (tante de l'empereur et doyenne de la famille impériale), son fils le prince Tomohito avec sa fille la princesse Akiko, ou encore la princesse Takamado et ses deux filles, Tsuguko et Ayako.

Si l'empereur Akihito connaîtra une fois encore, la dernière, ce rituel du nouvel an en 2019, une abdication fin 2018 ayant été rejetée pour cause de conflit d'organisation avec ces célébrations, ce ne sera pas le cas de sa petite-fille la princesse Mako d'Akishino : en novembre 2018, la fille aînée du prince Fumihito, deuxième enfant du couple impérial, doit épouser son compagnon Kei Komuro et quitter la famille royale.