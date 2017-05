Princesse Mako : Fiançailles actées, la fille du prince Fumihito va se marier !

S'il n'y a pas encore eu d'annonce officielle, l'information l'est pourtant déjà : la princesse Mako d'Akishino, fille aînée du prince Fumihito et de la princesse Kiko, va annoncer très prochainement ses fiançailles avec Kei Komuro, un ancien camarade de fac âgé de 25 ans tout comme elle.

"Nous avons prévu de programmer l'annonce des fiançailles à un moment opportun. Le jour officiel des fiançailles doit encore être déterminé", a confirmé Shinichiro Yamamoto, chef de l'agence de presse de la famille impériale, à la suite de rumeurs solides qui faisaient la une de la presse japonaise mardi 16 mai 2017. Quant au mariage, il devrait avoir lieu en 2018. L'empereur Akihito et l'impératrice Michiko du Japon sont naturellement informés de ces fiançailles à venir : aînée de leurs quatre petits-enfants, la princesse Mako sera la première à se marier. Conformément à la législation en vigueur depuis 1947, la jeune femme perdra, du fait de son union avec un roturier, son statut impérial et ne sera plus membre de la famille impériale. Dès lors, elle sera connue non plus en tant que Son Altesse Impériale la princesse Mako d'Akishino, mais tout simplement comme Madame Mako Komuro.

Fille du second fils du couple impérial, Mako est titulaire depuis mars 2014 d'un diplôme en art et héritage culturel de l'International Christian University (ICU), qu'elle a complété par un master en études muséales obtenu en janvier 2016 à l'Université anglaise de Leicester, où elle a étudié incognito pendant un an (2014) après avoir déjà fait une année en histoire de l'art à Edinburgh (2012-2013). De retour au Japon, la jeune femme, qui, tout comme sa mère Kiko, maîtrise la langue des signes et a un intérêt particulier pour les sourds et les malentendants, a pris un poste de recherche au musée de l'Université de Tokyo.

Ils iront bien ensemble

Très populaire dans son pays, où elle a même fait l'objet d'un culte très pop sur internet, la princesse Mako a rencontré son compagnon il y a cinq ans alors qu'ils étudiaient tous deux à l'ICU, à Tokyo, à l'occasion d'un débat sur les études à l'étranger organisé dans un restaurant de Shibuya. Depuis, Kei Komuro a poursuivi son cursus à l'université d'Hitotsubashi où, tout en travaillant pour un bureau juridique, il étudie le droit des affaires. Amis et collègues qui ont été témoins au fil des ans de sa relation avec la princesse se sont réjouis de cette heureuse nouvelle. Le premier intéressé, en revanche, a fait montre de la réserve qui sied en de telles circonstances lorsque les médias l'ont approché au moment où il quittait son lieu de travail pour recueillir ses premiers commentaires mercredi 17 mai : "J'en parlerai en temps voulu", a-t-il répondu en souriant à un journaliste qui lui demandait comment il était tombé amoureux de Mako, confiant seulement leur échange téléphonique bien innocent du matin avant de partir travailler.

Depuis la révélation des fiançailles à venir du couple, des proches du jeune homme originaire de Yokohama, dont le père est décédé et qui vit avec sa mère et son grand-père, ont fait quelques confidences : "C'est une personne sérieuse et calme. Comme Mako et Komuro sont très prévenants l'un envers l'autre et ont une personnalité aimable, ils iront bien ensemble", a observé l'un de ses anciens camarades de classe. "C'est le genre d'homme, poli et toujours souriant, qui se fait aimer des hommes comme des femmes, souligne un jeune homme qui l'a côtoyé il y a quelques années, à une époque où tous deux oeuvraient pour le tourisme à Fujisawa. Il disait qu'il voulait plus tard s'impliquer dans la diplomatie." Et concernant sa romance avec la princesse, une ex-collègue au sein d'un restaurant où il occupa un poste à temps partiel s'est remémoré les mots qu'il lui avait confiés, décrivant Mako comme "une fille gentille et adorable".