Brigitte Macron : Bain de foule en blanc avec Emmanuel pour aller voter

Une apparition remarquée. Dimanche 26 mai 2019, le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont voté dans la station balnéaire du Touquet, où ils possèdent une maison. D'après l'AFP, le couple a quitté la villa Monéjan vers midi et s'est offert un petit bain de foule. L'occasion pour le président et la première dame de serrer des mains et d'échanger quelques mots avec des riverains et curieux pressés devant la maison familiale.

Dans un élégant manteau blanc immaculé, Brigitte, une rose à la main (sans doute offerte par un passant à l'occasion de la fête des mères) a fait sensation. Tous les gens présents se bousculaient pour l'approcher et la saluer. C'est ensuite en voiture que le coupe présidentiel s'est rendu à l'Hôtel de ville, où se situe son bureau de vote. Une fois encore, de nombreuses personnes les y attendaient.

Après avoir voté pour élire les eurodéputés, le couple s'est offert un nouveau bain de foule et a pris le temps de serrer de nombreuses mains, le tout avec le sourire. D'après l'AFP, Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés samedi soir au Touquet, pour y passer une partie du week-end. Et il était prévu qu'ils regagnent l'Elysée le dimanche après-midi. Le chef d'État doit avoir l'esprit très occupé dans l'attente des résultats des élections européennes. En effet, les derniers sondages donnaient Nathalie Loiseau (la candidate LREM, le parti d'Emmanuel Macron) seconde, derrière le parti de l'extrême-droite, le Rassemblement national (RN).



C'est la première sortie publique du président et de son épouse depuis l'hommage à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, deux militaires tués au Burkina Faso en libérant des otages, mardi 14 mai.