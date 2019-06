Brigitte Macron : Chic et classique pour la première dame ukrainienne, conquise

En avril dernier, Volodymyr Zelensky a été élu président de l'Ukraine avec une large majorité (73%). Auparavant humoriste, acteur-phare de l'émission télévisée Serviteur du peuple (Sluha Narodu), le nouveau chef de l'État de 41 ans part à la rencontre des autres leaders européens.

Le 17 juin 2019, Volodymyr Zelensky a été reçu par Emmanuel Macron au palais de l'Élysée dans le cadre d'une visite officielle de deux jours en France et en Allemagne. Cette rencontre entre les deux chefs d'État n'est pas la première. Ils s'étaient déjà entretenus en avril, lors de la campagne pour l'élection présidentielle ukrainienne. Emmanuel Macron s'était montré particulièrement intrigué par le profil atypique du novice en politique qu'il traite aujourd'hui d'égal à égal.

Volodymyr Zelensky ne s'est pas déplacé seul jusqu'à Paris en cette mi-juin, mais avec son épouse Olena Zelenska, à qui il est marié depuis 2003. Le couple, qui a deux enfants, Oleksandra et Kirilo, nés en 2005 et 2013, s'est rencontré au lycée. Olena Zelenska a eu le privilège de pouvoir passer du temps avec Brigitte Macron, après lui avoir demandé de la recevoir.

Pour cette première rencontre avec son homologue ukrainienne, Brigitte Macron avait opté pour un look très chic et classique composé d'une robe droite couleur crème et d'une paire d'escarpins gris. Olena Zelenska était quant à elle habillée en bleu ciel.

Une fois son entrevue avec l'épouse d'Emmanuel Macron terminée, la première dame ukrainienne a tenu à remercier son hôtesse sur Instagram. "Je suis très heureuse d'accompagner mon époux durant la visite officielle de deux jours en France et en Allemagne. Notre première escale est à Paris. C'est ma première rencontre avec l'épouse du président de la France Brigitte Macron. Je remercie l'extraordinaire première dame de la France pour l'entretien amical, l'ambiance chaleureuse et les conseils qu'elle a bien voulu partager", a publié sur sa page. Suivie par 785 000 abonnés, Olena Zelenska a également partagé une galerie photo de cette rencontre.

Tristan Bromet, le chef de cabinet de Brigitte Macron, a également documenté cette entrevue entre les premières dames sur sa page Instagram.