Brigitte Macron : L'adorable et exceptionnelle mission qui l'attend

Etre première dame de France n'est pas toujours un parcours aisé. La pression est grande, les attentes aussi, tandis que le statut souffre d'un certain flou artistique qui suscite des controverses. Il est en tout cas une chose que beaucoup vont envier à Brigitte Macron... Exit Rihanna ou encore Bono, elle va avoir la plus adorable (et exceptionnelle) des missions : le choix du prénom du bébé panda du zoo de Beauval !

L'épouse du président de la République Emmanuel Macron et celle du président chinois Xi Jinping, Peng Liyuan, devraient choisir ensemble le prénom du bébé de la femelle panda du célèbre zoo français. Selon The Huffington Post, la tradition veut que : "Lorsqu'un panda voit le jour dans le pays asiatique, c'est à la première dame de choisir le prénom. Mais quand la naissance se fait à l'étranger, elle collabore avec la femme du président du pays en question pour trouver le fameux nom."

Les parents pandas, Huan Huan et Yuan Zi, ont été prêtés par la Chine à la France, symbole des relations diplomatiques heureuses entre les deux pays. Les deux animaux sont arrivés en 2012 et accomplissent aussi un devoir important : celui de préserver l'espèce. Le futur bébé devrait arriver la semaine prochaine, entre le 4 et le 5 août.

Attention à ne pas trop s'attacher à l'animal, car quelques mois après sa nais­sance, il sera envoyé en Chine pour être relâ­ché dans son envi­ron­ne­ment natu­rel.