Brigitte Macron protégée par un charmant garde du corps....

Lorsque Brigitte et Emmanuel Macron débarquent au Touquet-Paris-Plage, c'est l'émeute assurée. Leur visite effectuée les 25 et 26 mai 2019 n'a pas échappé à la règle.

Parce que le président de la République et la première dame posent toujours leurs valises dans la maison familiale située en plein coeur de la très chic station balnéaire du Pas-de-Calais, la villa Monejean, il leur est nécessaire d'être encadrés de très près. Un dispositif permanent de sécurité est établi aux abords de la propriété et une équipe mobile est dédiée aux déplacements du chef de l'État et de son épouse. Pour ce passage au Touquet, Emmanuel et Brigitte Macron ont été encadrés par plusieurs gardes du corps, mais l'un d'entre eux a tout particulièrement retenu l'attention : un homme chauve, aux traits fins.

Le garde du corps a d'abord été repéré au côté de Brigitte Macron lorsqu'elle a respecté son petit rituel. À chaque fois qu'elle vient au Touquet, la première dame enfourche un vélo pour sillonner les rues de cette ville qu'elle aime tant, et qui le lui rend bien. Ainsi, samedi 25 mai, elle s'est offert une balade à deux-roues dès son arrivée. L'ancienne prof de lettres et de théâtre s'est notamment rendue dans le centre-ville, prenant soin de descendre de son vélo pour circuler dans les rues piétonnes. Son garde du corps était en mode décontracté pour cette sortie, vêtu d'un sweat sur lequel était inscrit "Paris".

Changement d'ambiance et de look le lendemain, lorsque Brigitte et Emmanuel Macron se sont rendus aux urnes afin de voter pour les élections européennes. Sur le qui-vive pour protéger le couple présidentiel embarqué dans un grand bain de foule à la sortie de l'hôtel de ville, le fameux garde du corps était cette fois-ci en costume cravate. L'occasion pour ses nouveaux admirateurs de le découvrir et de l'apprécier sous toutes les facettes et toutes les coutures.

Il est étonnant que personne ne l'ait remarqué plus tôt... ce garde du corps est là depuis la campagne présidentielle et attaché au service de la première dame depuis l'élection présidentielle. On a pu le voir déjà à Paris, au Touquet auparavant, à Brégançon, ainsi que lors de nombreux déplacements à l'étranger.