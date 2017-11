Britney Spears in love : Son amoureux et ses fils si proches à un match

Voilà maintenant près d'un an que Britney Spears file le parfait amour avec Sam Asghari, danseur et coach sportif de treize ans son cadet. Inséparables depuis leur coup de foudre survenu en décembre 2016, les tourtereaux passent le plus clair de leur temps ensemble pour s'offrir des moments privilégiés. À n'en point douter, ces deux-là se sont bien trouvés et semblent très amoureux.

Mercredi 29 novembre, c'est au côté de son chéri que la chanteuse de 35 ans s'est rendue au Staples Center, à Los Angeles, pour assister au match de basketball qui opposait les Lakers de Los Angeles aux Warriors de Golden State (123-127). Installée aux premières loges, l'interprète de Toxic est apparue avec les traits légèrement tirés mais aussi avec un sourire ravi. Et pour cause, Brit Brit était entourée de ses meilleurs hommes, puisque ses fils Sean (12 ans) et Jayden James (11 ans) étaient également de la partie.

Soudée, la petite famille n'a pas boudé son plaisir lors de cette nouvelle virée, profitant de l'événement sportif pour échanger quelques sourires complices entre deux commentaires. À en croire les bouilles ravies des enfants, Sam Asghari a trouvé sa place au sein du clan. Après tout, celui-ci n'a que onze années d'écart avec le fils aîné de sa belle... De quoi vite rapprocher !