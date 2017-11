Britney Spears : Sa toile, devenue culte, vendue une fortune aux enchères !

Il y a quelques semaines, les internautes s'emballaient après la publication d'une vidéo de Britney Spears se prenant pour une peintre, dans sa résidence de Los Angeles. La star, qui avait peint des fleurs, a vendu sa toile pour la bonne cause !

En effet, Britney Spears a mis aux enchères son oeuvre durant la soirée Vegas Cares, organisée le 5 novembre 2017 à Las Vegas. Un événement en faveur des secouristes et des victimes de la tuerie du 1er octobre, pendant le Route 91 Festival, qui a fait 59 morts et 500 blessés. La chanteuse de 35 ans a fait don de son tableau, acheté 10 000 dollars parRobin Leach, journaliste du Las Vegas Review et grandi ami des célébrités.

"Je suis fière de dire de Vegas que c'est ma deuxième maison et je suis heureuse de participer au concert Vegas Cares. Les fleurs sur ma peinture représentent un nouveau départ et c'est dans cet esprit que nous allons de l'avant. Tous les bénéfices de la vente iront au Vegas Cares Memorial Fund. J'apprécie par avance votre gentillesse et votre générosité. Je t'aime Vegas", a déclaré Britney Spears pendant la soirée.

La chanteuse se produit sur la scène de l'hôtel-casino Planet Hollywood. Lors de son dernier show, on a pu voir parmi les spectateurs le séduisant skieur gay Gus Kenworthy et son chéri Matthew Wilkas.