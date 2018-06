Brody Jenner : Déçu par Caitlyn, Kendall et Kylie, absentes de son mariage

Pour leurs précédents mariages, les Kardashian ont sorti le grand jeu et les caméras de l'émission Keeping Up With The Kardashians. Celui de Brody Jenner n'a malheureusement pas connu le même traitement. Le marié se dit avant tout déçu par son père Caitlyn et ses soeurs Kendall et Kylie, toutes absentes.

C'est à PEOPLE que Brody Jenner a fait part de son amertume. Le fils de Caitlyn (anciennement Bruce) Jenner et Linda Thompson a qualifié l'absence de son père à son mariage de "grosse déception". "Surtout qu'elle était informée du mariage depuis un an", ajoute-t-il, avant de conclure sur une note plus triste encore : "Je n'étais pas surpris. J'ai l'habitude qu'elle fasse ce genre de choses." Le jour du mariage de son garçon de 34 ans, Caitlyn était à Vienne, en Autriche pour assister au Life Ball, un gala au profit de la recherche contre le sida, accompagnée d'une certaine Sophie Hutchins.

Il y avait d'autres grands absent au mariage de Brody Jenner et Kaitlynn. Kendall et Kylie Jenner, n'ont jamais répondu à l'invitation de leur demi-frère. "Nous leur avons envoyé une invitation mais n'avons jamais eu de retour. J'aurais adoré qu'elles soient là." Le jour de la cérémonie, Kendall a été photographiée à Los Angeles avec son nouveau petit ami supposé, le basketteur Ben Simmons.

Brody et Kaitlynn Jenner se sont dit "I do" samedi 2 juin au Nihi Sumba, un hôtel cinq étoiles de rêve à Bali, en Indonésie.