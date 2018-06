Brody Jenner marié : Caitlyn, Kendall et Kylie Jenner boycottent la cérémonie

Baignades dans l'eau turquoise, course de chevaux sur la plage et pêche au gros : Brody Jenner, sa fiancée Kaitlynn Carter et leurs convives ont profité du décor paradisiaque durant quatre jours de festivités précédant la cérémonie. De joyeuses vacances que les fans ont pu suivre sur Instagram avec le hashtag #jennerisland. Le couple s'est finalement uni dans le même hôtel où le jeune homme de 34 ans a fait sa demande en mariage en 2016, après trois ans de romance avec l'influenceuse de 29 ans.