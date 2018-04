Brooke Burke: En plein divorce avec David Charvet, en bombe et relax à Coachella

Au cours de ce premier week-end à Coachella, Brooke Burke aura notamment pu profiter de deux énormes événements, entre le concert exceptionnel de Beyoncé, qui, un an après son forfait, a convié son mari Jay Z et reformé les Destiny's Child, et la performance exceptionnelle de Jean-Michel Jarre, saluée unanimement par une presse impressionnée.

"Les grandes décisions de vie sont les plus difficiles lorsqu'elles sont faites pour les bonnes raisons. Il est parfois douloureux d'être fort et d'accepter le changement", philosophait Brooke, qui avait déjà été mariée en premières noces avec le chirurgien plastique Garth Fisher, père de ses filles Neriah et Sierra, à propos de son second divorce dans le billet paru sur son blog. Avec musique et soleil à gogo, ça passe mieux !

Du côté de David Charvet, c'était au même moment une autre ambiance : le natif de Lyon, qui aura 46 ans le 15 mai, est sorti déjeuner au Café Habana à Malibu.