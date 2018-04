Brooke Burke, son divorce avec David Charvet : "Je suis profondément attristée"

Après treize années de relation dont quasiment sept de mariage, David Charvet et Brooke Burke font désormais routes séparées. Comme l'ont révélé nos confrères du site américain TMZ.com, l'animatrice de 46 ans a déposé une demande de divorce le 6 avril 2018 à Los Angeles, réclamant la garde partagée des deux enfants du couple (Heaven, née en 2007 et Shaya, né en 2008). Citant des "différends irréconciliables", Brooke Burke avait également précisé que la rupture remontait au mois de janvier dernier.

Si l'acteur des séries Alerte à Malibu et Melrose Place ne s'est pas exprimé à ce sujet, sa future ex-épouse s'est saisie de son blog Modern Mom pour en discuter avec ses fans. "Nous avons essayé de garder notre séparation privée pendant un certain temps par respect pour nos enfants et notre famille. Bien que je crois que c'est un changement positif, je suis profondément attristée parce que j'ai adoré être mariée. Il m'a fallu beaucoup de temps pour faire la différence entre abandonner et laisser aller, et encore plus longtemps pour reconnaître quand il était temps de le faire", a-t-elle tristement écrit.