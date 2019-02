Bruno Ganz : Mort de l'acteur suisse à l'âge de 77 ans

Samedi 16 février 2019, l'AFP a dévoilé que l'acteur suisse Bruno Ganz est mort dans la nuit de vendredi à samedi d'un cancer à Zurich. Il était âgé de 77 ans.

C'est son agente Patricia Baumbauer qui a annoncé la terrible nouvelle. "Oui, aujourd'hui dans les premières heures de la journée", a-t-elle confirmé à l'AFP après la divulgation de son décès par le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Il avait un cancer", a-t-elle ajouté.

Bruno Ganz s'est distingué notamment dans Les Ailes du désir et dans La Chute, en 2004, film dans lequel il a incarné Adolf Hitler. Le grand public a pu le voir récemment à la télévision, le 4 février sur TMC, dans le film Sans identité. Il y incarne un enquêteur auprès de Liam Neeson et Diane Kruger. Son dernier film date de 2018, The House that Jack Built de Lars von Trier qu'il était venu défendre au Festival de Cannes.

En plus d'avoir été plusieurs fois récompensé pour ses rôles, Bruno Ganz a été fait Officier des Arts et des Lettres et Chevalier de la Légion d'honneur.