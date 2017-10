Bryan (Secret Story 11) : Révélations sur son frère aîné, son opposé

Lors du prime de Secret Story 11 (NT1) diffusé jeudi 19 octobre 2017, c'est Bryan, le multimillionnaire du jeu, qui a été éliminé. Mais le beau gosse cache bien d'autres secrets. En effet, s'il pose fièrement avec son frère Sébastien, dont il semble très proche, le beau gosse n'évoque que très peu Jean-Christophe, leur aîné.

Plus encore, ce dernier, âgé de 26 ans, ne semble pas partager le train de vie de Bryan et Sébastien. Voitures de luxe, soirées mondaines, shopping, séances de sport... Leur quotidien en fait rêver plus d'un sur les réseaux sociaux. De son côté, Jean-Christophe semble plus discret, loin des strass et des paillettes.

En octobre 2016, l'aîné de la fratrie s'est uni à Michelle, dont il est amoureux depuis plus de cinq ans. Sur Instagram et Facebook, la jeune femme partage quelques photos de leur mariage. Le couple semble également vivre aux Etats-Unis.

Si de son côté Bryan est célibataire, Sébastien serait quant à lui en couple avec une candidate de télé-réalité. En effet, comme l'avait révélé le blogueur Sam Zirah il y a quelques semaines, le beau gosse aurait craqué pour Hillary, révélée dans Les Ch'tis (W9) et récemment au casting des Princes et princesses de l'amour (W9).