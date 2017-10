Secret Story 11 : Bryan éliminé, Charlène règle ses comptes avec Benoît !

Ce jeudi 19 octobre 2017, le prime de Secret Story 11 (NT1) s'annonce explosif, à l'occasion de la soirée des vérités. Charlène – isolée en pièce secrète dans le but de surveiller les candidats et découvrir ce qu'ils pensent d'elle – fait son retour au sein du Campus des Secrets, où elle retrouve entre autres les trois nouveaux du jeu : Cassandre, Benjamin et Shirley. À l'inverse, un des quatre nominés, Kamila, Jordan, Charlène et Bryan, quitte définitivement l'aventure.

Cassandre nominée d'office

Ce prime est placé sous le signe de la vérité. Les habitants ont été soumis à un détecteur de mensonges, et sont en même temps questionnés sur leur camarades. Benjamin est le premier à être confronté aux vérités des autres candidats. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité. Mais La Voix lui propose de se venger en lui donnant l'opportunité d'offrir une carte immunité, qui est en réalité une carte nomination, à offrir à un de ses camarades. Le beau gosse la remet à Cassandre, qui a avoué qu'elle n'hésiterait pas à le nominer quelques minutes auparavant. Des images évidemment révélées à Benjamin...

Charlène règle ses comptes avec Benoît

C'est au tour de Charlène, toujours seule dans la Tour de Contrôle, de découvrir les réponses de son chéri Benoît au détecteur de mensonges. La jolie bonde découvre que Benoît lui a menti concernant son rapprochement avec Barbara. Puis, Benoît est à son tour confronté aux réponses de sa belle. Le couple se retrouve dans le sas afin de s'expliquer loin des autres habitants. La discussion tourne rapidement au règlement de compte. De son côté, Benoît tente tant bien que mal de se défendre et justifier ses agissements... "Je ne sais même plus ce qu'il en est", lâche même Charlène, sous-entendant que leur couple pourrait voler en éclat.

Laura gagne un buzz gratuit

Laura est la seule habitante du Campus a avoir découvert un secret, celui de Noré et Kamila qui sont mariés depuis 3 ans. Nouvelle mission pour cette enquêtrice : elle sera seule face aux reste des habitants au cours d'un jeu visant à deviner le secret de Tanya ("Je pose pour les plus grands magazines de mode"). Sans plus attendre, la jolie brune ressort victorieuse et gagne un buzz et un indice sur l'habitant de son choix. Laura désigne Alain, dont le secret n'est autre que : "Je suis une star de la télévision à l'étranger".

Alain en mission pour séduire Shirley

C'est d'ailleurs au tour du beau brun de découvrir ce que les filles de la Maison pensent de lui. Et il découvre que son image de séducteur n'a pas séduit les habitantes. Afin de prouver le contraire, Alain accepte la mission suivante : il doit conquérir le coeur de Shirley. Pour l'aider, La Voix lui offre un dîner romantique à partager avec la jolie blonde. Plus encore, Alain offre une jolie rose à la nouvelle venue, qui semble plutôt troublée par cette attention. Affaire à suivre...

Charlène fait son retour

Après une semaine dans la Tour de Contrôle, Charlène va faire son retour dans la Maison des secrets. Mais La Voix est joueuse, et à l'occasion de la soirée des vérités, chaque habitant va voter pour ou contre le retour de la jolie blonde. Ils pensent que si un seul d'entre eux vote contre, Charlène ne revient pas. Le hic ? Si elle fait son retour, la semaine prochaine, il y aura deux éliminés et non pas un... Bryan, Cassandre et Laura ont voté contre. Mais la belle Charlène réintègre quand même l'aventure.

Barbara VS Laura : Benjamin a tranché

Laura et Barbara avaient pour mission de séduire Benjamin, dans le but de s'attirer ses faveurs. Sans savoir qu'il est en réalité que les deux habitantes se jouaient de lui, le beau gosse confie à Christophe Beaugrand que s'il ne devait en garder qu'une, ce serait Barbara. La jolie blonde remporte alors la mission face à son amie Laura !

Kamila et Noré en mission

Noré est confronté à l'avis du public. Et, malheureusement, beaucoup pensent que Kamila et lui jouent moins depuis la révélation de leur secret. Les époux ont alors une mission de La Voix afin de relancer le jeu. Le couple doit semer la zizanie dans la Maison, créant au moins une dispute par jour, sans toutefois en prendre part.

Bryan éliminé

Kamila est la première à être sauvée par le public, suivie de Barbara. Jordan et Bryan restent alors tous les deux dans le sas. Et c'est finalement Bryan que les téléspectateurs ont décidé d'éliminer.