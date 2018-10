Busy Philipps flingue James Franco qui lui a fait vivre l'enfer sur un tournage

Parmi celles-ci, l'ex-vedette de Dawson et Cougar Town a révélé une expérience humiliante provoquée par un certain James Franco. C'était il y a un peu moins de vingt ans sur le tournage de la série Freaks and Geeks. Dans un extrait obtenu par Radar Online et vérifié par Yahoo Entertainment, Busy Philipps raconte avoir été physiquement agressée par celui qui lui donnait la réplique lors d'une scène durant laquelle elle devait "gentiment le frapper à la poitrine". Un geste qui a provoqué l'hystérie du concerné.

"Il a attrapé mes deux bras et m'a crié au visage : 'NE ME TOUCHE PLUS JAMAIS !' Et il m'a jetée à terre. À plat sur le dos", écrit-elle dans son bouquin. Bien déterminée à dire sa vérité, Busy Philipps règle ses comptes avec son ancien partenaire, assurant qu'il s'était comporté comme une "p**ain de brute" pendant toute la durée du tournage.

Selon Busy Philipps, celui qui a été accusé cette année de harcèlement sexuel par plusieurs femmes avait été "forcé" par les producteurs de la série de s'excuser auprès d'elle le lendemain de l'incident. Il n'a cependant jamais été "puni pour ses actions et a continué de travailler".