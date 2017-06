Busy Philipps : Trempée de sueur, l'actrice révèle ses souffrances cachées

La comédienne des séries Dawson et Cougar Town a poursuivi : "Je souffre d'anxiété et j'ai des tendances dépressives mais j'ai remarqué que si je suais comme ça, CHAQUE JOUR, je me sens mieux, plus calme, je suis une meilleure maman et ces brouillards d'angoisse ou de tristesse me paraissent un peu plus légers. J'abîme moins ma peau, je m'empiffre moins et je me sens mieux dans mes baskets. (Et évidemment je suis aussi une thérapie) Mon but n'est pas d'avoir un corps parfait (j'aime les chips en sauce) Mon but est de me sentir le mieux possible dans mon corps et dans ma tête pour le reste de ma vie", a-t-elle conclu.

Dans sa sphère familiale, Busy Philipps est en tout cas bien entourée et peut compter sur le soutien de ses proches. Mariée depuis 2007 au scénariste Marc Silverstein (à qui l'on doit notamment l'écriture des comédies romantiques Ce que pensent les hommes, Valentine's Day ou plus récemment Célibataire, mode d'emploi avec Dakota Johnson), Busy Philipps est la maman comblée de Birdie (8 ans) et Cricket (3 ans). Deux petits merveilles qui grandissent à fière allure, comme le prouvent les photos publiées sur les réseaux sociaux.