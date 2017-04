Busy Philipps s'en prend à Uber : "Je ne vais pas mourir ce soir !"

L'image de Uber, service de voiture avec chauffeur réservable via une application mobile, est de plus en plus mise à mal... Cette fois, c'est l'actrice américaine Busy Philipps qui a poussé un coup de gueule.

La star de 37 ans a posté un message sur son compte Instagram pour informer ses followers d'aller regarder sa série de vidéos dans laquelle elle relate sa très mauvaise expérience avec Uber. L'ex-star de Cougar Town a raconté avoir eu la peur de sa vie en montant à bord d'une voiture avec son mari Marc Silverstein... "La chose la plus folle m'est arrivée. J'ai dit à mon mari : 'Ce mec a l'air louche. Tu es certain qu'il ne va pas nous tuer ?' Et puis, du putain de fond de la voiture, une voix a dit : 'Je promets que rien ne va se passer.' Et il y avait un putain de mec, taré, au fond du Uber", a-t-elle raconté. L'individu était installé dans l'ombre et le chauffeur n'avait pas signalé sa présence à Busy Philipps et son époux, lesquels n'avaient pas choisi l'option permettant de partager la course avec une tierce personne.

La star, totalement apeurée, a alors pété un câble. "Grosso modo, je me suis dit : 'Je ne vais pas mourir ce soir !' J'ai sauté hors du véhicule et j'ai commencé à crier contre ce chauffeur Uber totalement effrayant. (...) Je n'essaye pas d'être alarmiste ou quelque chose dans le genre mais j'ai clairement eu l'impression que ces mecs allaient essayer de me tuer ce soir là. J'ai légitimement le droit de ressentir cela et c'était vraiment une expérience effrayante", a-t-elle ajouté. Les services Uber ont depuis confirmé avoir reçu une plainte et traitent le dossier...