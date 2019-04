Cali papa pour la quatrième fois : "Misha est née il y a trois mois"

Alors qu'il publie un second roman inspiré de son adolescence, Cali annonce la naissance de son quatrième enfant au détour d'une interview avec nos confrères d'Ici Paris, en kiosques le 3 avril 2019. En réponse à une question sur le temps qui passe, le jeune quinquagénaire se dit terrifié à l'idée d'avoir un jour 60 ans : "Heureusement, les enfants sont là pour ralentir le processus. En plus, je suis jeune papa puisque ma petite dernière, Misha, est née il y a trois mois."

D'une première union, Cali a un grand fils, Milo, âgé d'une vingtaine d'années. Avec sa compagne Caroline Chevreux, sont nées ses trois filles : Coco (12 ans passé), Poppée (6 ans) et maintenant Misha. "Quand je tombe amoureux, je tombe vraiment, raconte le chanteur dans Ici Paris. Avec Caroline, on vit quelque chose de très fort, même si je sais que c'est compliqué pour elle d'être ma femme. C'est déjà compliqué de vivre avec un artiste mais quand cet artiste peut passer des ténèbres au soleil en dix minutes seulement, c'est encore plus dur."

Cali a perdu très jeune ses deux parents qui n'ont donc pas connu leurs petits-enfants. Dans son premier livre, Seuls les enfants savent aimer, il s'inspirait de ses souvenirs d'enfance. Maintenant, ceux de son adolescence nourrissent Cavale, ça veut dire s'échapper, paru au Cherche-Midi. "J'ai passé la moitié de ma vie à essayer d'oublier. Maintenant, j'ai besoin de me rappeler et mes enfants ne sont pas étrangers à cette démarche. Je veux leur expliquer qui je suis vraiment."